Schreeuwend tekort aan au pairs door brexit

Britten klagen over een groot tekort aan au pairs. Door verwarrende regelgeving die het gevolg is van de brexit, zien veel jongeren van het Europese vasteland de stap niet zitten.

De grote bemiddelingsbureaus zien het aantal aanvragen van potentiële au pairs met 75 procent teruglopen, schrijft de Britse krant The Guardian. Ze spreken van een regelrechte crisis in de kinderopvang.

Ook de dreiging van terroristische aanslagen wordt genoemd als belangrijke reden: vooral vorig jaar hadden een aantal bloedige aanslagen plaats in onder meer Londen en Manchester.

Weinig te kiezen

Traditiegetrouw vormen mei, juni en begin juli de periode waarin au pairs worden geselecteerd voor het komende (studie-) jaar. Maar er valt deze keer bitter weinig te kiezen, klagen de bureaus. Sommige bemiddelaars hebben welgeteld nul Europese meisjes die ze kunnen voorstellen aan hun opdrachtgevers.

"Normaal gesproken kunnen we enorm veel Duitse meiden plaatsen bij gezinnen", zegt een woordvoerster van een Londens bureau in The Guardian. "Maar deze keer niet meer dan twee of drie." Jonge vrouwen uit Italië zijn volgens haar tegenwoordig eerder geneigd te kiezen voor China om ervaring als au pair op te doen.

'Anti-buitenlands' beleid

Er is een speciale campagne opgezet die bij de Britse overheid heldere regels probeert af te dwingen, #SaveAuPairs. Britse opdrachtgevers moeten, zeggen de belanghebbenden, vechten tegen het 'anti-buitenlanderbeeld' dat is ontstaan sinds de Britten ervoor kozen de Europese Unie de rug toe te keren.

Daarom is het hoog tijd, schrijft de organisatie, om 'heldere en ondubbelzinnige regelingen in het leven te roepen die ervoor zorgen dat de deur open blijft voor jongeren vanuit de hele EU die langere tijd in Groot-Brittannië willen blijven, en andersom'.

Niet iedere Brit blij met brexit

De keus van de Britten om de EU te verlaten, is vanaf het begin omstreden geweest. De prijzen voor alledaagse producten gingen vrijwel meteen omhoog.