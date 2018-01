Saoedische regering compenseert belastingen met gratis geld

De regering van Saoedi-Arabië trekt de portemonnee om burgers te compenseren voor de sterk stijgende prijzen. Dat de prijzen omhoog vliegen, is trouwens geen verrassing: dat komt door nieuwe belastingen.

Sinds 1 januari van dit jaar is de benzineprijs in het land ongeveer verdubbeld, omdat brandstofsubsidies zijn afgeschaft. Daarnaast heeft het land een btw-tarief ingevoerd van 5 procent en de elektriciteitsprijzen zijn verhoogd.

Extraatjes

Dat zorgt ervoor dat het leven in de oliestaat opeens een stuk duurder is geworden. Om de ergste pijn te verzachten krijgen ambtenaren er maandelijks 1000 riyal (221 euro) bij.

Soldaten die aan het front met Yemen vechten, krijgen een eenmalige uitkering van ruim 1100 euro en gepensioneerden en uitkeringsontvangers krijgen een jaar lang ruim 110 euro per maand erbij. Daarnaast heeft de koning ook nog een aantal andere compensatiemaatregelen afgekondigd.

Olie-inkomsten

De afgelopen tijd is er op sociale media in het land onvrede ontstaan over de stijgende kosten, schrijft AP. Het is dan ook een flinke omschakeling, in een land waar traditioneel vrijwel geen belastingen worden geheven.

Tot enkele jaren geleden was dat ook geen probleem. De olie-inkomsten waren ruim voldoende om de kosten van de staat te dekken. Door de lage olieprijs van de laatste jaren, kwam de overheid opeens in de problemen.

Gigantisch tekort

In 2015 en 2016 kampte het land met een begrotingstekort van rond de 15 procent van het bbp. Vorig jaar was dat met ongeveer 10 procent al aanzienlijk minder, maar nog steeds buitengewoon groot.

Om in de toekomst ook voldoende geld binnen te krijgen moet het land dus dringend hervormen. De afhankelijkheid van olie moet minder groot worden en dus moet ook de staat op andere manieren geld gaan verdienen.

Afhankelijk van olie

Uit cijfers van het IMF blijkt dat de Saoedische regering in 2012 nog voor ruim 90 procent van zijn begroting afhankelijk was van olie-inkomsten. In 2017 was dat naar schatting nog zo'n 70 procent. In die tijd zijn de overheidsinkomsten wel meer dan gehalveerd.

Eerder dit jaar heeft het land ook al de belastingen op frisdrank en tabak verhoogd. Ook krijgen bedrijven met veel expats (zoals oliebedrijven) een fors hogere rekening gepresenteerd.