Saoedische prinsen kopen zich na maanden gevangenschap vrij

De Saoedische autoriteiten hebben een aantal Saoedische prinsen en zakenlui vrijgelaten die in november vorig jaar waren opgepakt. Voor hun vrijheid moesten ze substantiële bedragen op tafel leggen.

Het is niet bekend hoeveel precies is betaald, meldt de BBC. Het gaat onder meer om Waleed al-Ibrahim, hoofd van televisienetwerk MBC en Khalid al-Tuwaijri, die eerder aan het hoofd stond van de koninklijke hofhouding.

Zij werden tegelijkertijd opgepakt met een reeks Saoedische zakenlui en prinsen nadat de regering onder kroonprins Mohammed bin Salman een grote campagne tegen corruptie was begonnen.

Meest prominente doelwit was prins Al-Waleed bin Talal, die ook werd vastgehouden. De prins is een van de rijkste mensen op aarde. Zijn vermogen wordt geschat op zeker 15 miljard euro. Zijn familie zegt tegen persbureau Reuters dat hij ook is vrijgelaten.

Goed behandeld

Journalisten spraken met hem in zijn suite het Ritz-Carlton hotel in Riyad waar hij twee maanden moest verblijven. "Er zijn geen aanklachten. Er zijn slechts enkele onenigheden tussen mij en de overheid'', zegt hij. Ook wilde hij benadrukken dat hij goed behandeld werd tijdens zijn gevangenschap.

The Wall Street Journal berichtte eerder dat hij zichzelf voor 6 miljard dollar (5,05 miljard euro) zou kunnen vrijkopen.

