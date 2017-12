Saoedische prins betaalt duurste Da Vinci af in zes termijnen

De mysterieuze nieuwe eigenaar van het duurste schilderij ter wereld is de Saoedische prins Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud. Dat blijkt uit documenten die de New York Times heeft ingezien. Saillant detail: hij sloot er wel een betalingsregeling voor af.

De Salvator Mundi werd in november In New York geveild voor 450 miljoen dollar (dik 381 miljoen euro) en werd daarmee het duurste schilderij ter wereld. Er werd toen niet bekend gemaakt wie de nieuwe eigenaar is.

De New York Times, dat de veilingdocumenten heeft ingezien, weet het nu wel: het zou gaan om een relatief onbekende Saoedische prins Bader bin Abdullah, een vriend van de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman al-Saoed.

Volgens de Wall Street Journal is prins Bader een stroman voor prins Bin Salman zelf, en zou die laatste de werkelijke koper zijn. Dat zou blijken uit documenten van inlichtingendiensten.

Onbekende deelnemer

De prins meldde zich pas een week voor de verkoop bij veilinghuis Christie's, schrijft de New York Times. Daar zorgde zijn aanmelding voor een kleine paniek. Niemand wist wie hij was en of hij wel in staat zou blijken het schilderij daadwerkelijk te betalen, ondanks zijn aanbetaling van 100 miljoen dollar om aan de veilig deel te mogen nemen.

Prins Bader was van plan om het schilderij in een keer te betalen, mocht hij de veiling winnen, maar moest daar later op terugkomen: de prijs van 450 miljoen dollar was een tikje hoger dan hij verwachtte en dus trof hij een betalingsregeling, voor zes maanden. De eerste vijf termijnen betaalt hij 58.385.416,67 dollar, de laatste termijn betaalt hij twee cent minder: 58.385.416,65 dollar.

Opvallende aankoop

Baders vriendschap met kroonprins Bin Salman laat wat zien over de verhoudingen in Saoedi-Arabië. De kroonprins kwam begin november in het nieuws vanwege de ongekende snelheid waarmee hij politieke tegenstanders aan de kant zette. Hij wil Saoedi-Arabië weer laten gelden als wereldmacht en voert op hoog tempo hervormingen in het land door. Daarvoor moeten tegenstanders wijken.

Dat juist een Saoedische prins het schilderij van Da Vinci koopt is opvallend: Jezus, die op het schilderij staat afgebeeld, wordt in het islamitische geloof beschouwd als een profeet. Profeten mogen van de islam niet worden afgebeeld. Volgens de New York Times is het een teken van het selectiviteit van Bin Salman's strenge beleid.

Ook Bin Salman zelf is overigens niet vies van exorbitante uitgaven: voordat hij begon met zo veel mogelijk macht naar zich toe te trekken, was zijn voornaamste wapenfeit de aankoop van een jacht van 475 miljoen euro.

Louvre Abu Dhabi

Gisteren werd bekend dat de Salvator Mundi, ook wel bekend als de 'mannelijke Mona Lisa' komt te hangen in het Louvre in Abu Dhabi. Die andere Mona Lisa, het bekendste werk van Da Vinci, hangt ook in het Louvre, maar dan in Parijs.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Artnet werkt het Louvre in Parijs aan een grote tentoonstelling over Da Vinci in oktober 2019. De Salvator Mundi zou daar als bruikleen aan het Europese publiek getoond kunnen gaan worden.

Het Louvre in Abu Dhabi gaat er zo uitzien: