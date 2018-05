'Russische miljardair betaalde advocaat Trump'

De advocaat van Donald Trump, die zwijggeld zou hebben betaald aan pornoactrice Stormy Daniels, heeft mogelijk een half miljoen dollar ontvangen van een Russische miljardair in de maanden na Trumps verkiezing tot president van Amerika. Dat zegt Michael Avenatti, de advocaat van Daniels.

Een bedrijf van de Russische oligarch Viktor Vekselberg, die banden heeft met het Kremlin, zou volgens Avenatti in de eerste acht maanden van vorig jaar 500.000 dollar hebben overgemaakt aan Michael Cohen. Hoe Avenatti aan die informatie komt, is niet duidelijk.

The New York Times meldde vorige week dat Vekselberg ondervraagd is door het team van speciaal aanklager Robert Mueller. Het verhoor was in het kader van het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen in 2016.

