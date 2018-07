Russen aangeklaagd voor inmenging in Amerikaanse presidentsverkiezing

De Verenigde Staten vervolgen twaalf Russische inlichtingenofficieren voor het hacken van de Democratische Partij en de campagne van Hillary Clinton voor de presidentsverkiezingen.

Hackers drongen in de aanloop naar de presidentsverkiezing van 2016 onder meer de computersystemen binnen van de Democratic National Committee (DNC), het bestuur van de partij van Clinton. Klokkenluiderssite WikiLeaks publiceerde later duizenden e-mails en andere documenten.

Beslissend zetje

Dat bracht de partij in grote verlegenheid. Volgens veel Democraten was dat het beslissende zetje dat Donald Trump nodig had om de verkiezingen te winnen. De presidentsverkiezing was een nek-aan-nek-race tussen Clinton en Trump.

Het nieuws komt een paar dagen voor de top van Poetin en Trump, die aanstaande maandag in Helsinki wordt georganiseerd.

'Ik werd benaderd door de Russen'

Er is al veel bekend over Russische inmenging tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Zo richtten de Russen zich vooral op Amerikaanse activisten en probeerden zij deze zelfs voor hun karretje te spannen.

'Ik ga de vraag wel echt stellen'

Vanmiddag werd Trump nog gevraagd naar die top. Hij liet journalisten weten met Poetin ook te gaan praten over bemoeienis met de verkiezingen in Amerika. "Ik verwacht niet dat ik in een keer hoor 'ja, je hebt me betrapt'", zei Trump. "Maar ik ga de vraag wel echt stellen, we gaan het hebben over inmenging in de verkiezingen. Ik hoop dat we een goede relatie kunnen opbouwen met Rusland, dat zou goed zijn."