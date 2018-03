Rusland zet twee Nederlandse diplomaten uit als vergelding voor het uitzetten van twee Russische diplomaten uit Nederland. Dat hebben de Russen de Nederlandse ambassadeur zojuist meegedeeld.

"Ik heb net gehoord dat twee zeer gewaardeerde collega's worden uitgezet. Het is een klap, maar de ambassade kan wel blijven functioneren", zei de Nederlandse ambassadeur in Rusland Renée Jones-Bos (foto) toen ze het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken uitkwam.

'Leef mee met diplomaten'

Gisteren maakte Moskou bekend eenzelfde aantal diplomaten, 150, uit te wijzen als westerse landen hebben gedaan met Russen. Ook minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd op de uitzetting.

"Ik leef erg met deze diplomaten en hun families mee die nu opeens afscheid moeten nemen van vrienden en collega’s. Deze stap komt zeker niet als een verrassing. We zitten in deze situatie vanwege de aanslag met een chemisch wapen in Salisbury. We blijven dan ook herhalen dat Rusland hierover duidelijkheid moet geven en mee moet werken aan het OPCW onderzoek dat nu loopt. Deze boodschap heeft de Nederlandse ambassadeur vandaag ook nogmaals in Moskou herhaald.”

Vergiftiging

De Russische minister Sergej Lavrov reageerde op de maatregelen die de landen hebben genomen vanwege de zenuwgasaanval op de Russische ex-dubbelspion Skripal en zijn dochter. Vader en dochter Skripal werden op 4 maart bewusteloos gevonden op een bank in het centrum van Salisbury. De Britse politie gaat ervan uit dat ze vergiftigd zijn met het in de voormalige Sovjet-Unie ontwikkelde zenuwgas novitsjok.

Meerdere landen, waaronder Nederland, besloten recentelijk tot uitwijzing van Russische diplomaten vanwege die zenuwgasaanval. Meer dan 150 Russische diplomaten werden uitgewezen. In Nederland gaat het om twee Russen.

Wederkerigheid

De Russische tegenmaatregelen berusten volgens de Russen op 'wederkerigheid'. "Ze omvatten de uitwijzing van een gelijkwaardig aantal diplomaten'', stelde de Russische minister Lavrov. Zo moet ook het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg sluiten. Eerder kondigde de VS de sluiting van het Russische consulaat in Seattle aan.

Rusland ontkent nog steeds elke betrokkenheid bij de aanslag op Skripal met een chemische stof die ooit in de Sovjet-Unie is ontwikkeld. Moskou stelt dat de Britten die uit de Europese Unie willen stappen, de zaak rondom Skripal misbruiken om de de betrekkingen tussen de EU en Rusland te beschadigen.

