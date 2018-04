Rusland: onderzoekers OPCW op weg naar Douma

Internationale inspecteurs van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zijn naar Douma vertrokken om te onderzoeken of die Syrische stad het doelwit is geworden van een gifgasaanval. Dat meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ruim een week geleden arriveerde een team OPCW-inspecteurs in Syrië om te onderzoeken of er daadwerkelijk een gifgasaanval op Douma is uitgevoerd en om te bekijken welk gas is gebruikt. Westerse landen zijn ervan overtuigd dat het regime van de Syrische president Bashar al-Assad Douma met chemische wapens heeft bestookt.

Tot dusver kreeg de OPCW-missie niet de gelegenheid onderzoek te doen in Douma. Volgens Rusland werd de missie vertraagd door de raketaanvallen van de Amerikanen, Britten en Fransen vorige week zaterdag op Syrische doelen.

Het leven in de verwoeste stad Douma

Voor het eerst sinds de wekenlange strijd om de Syrische stad zijn er VN-inspecteurs en onafhankelijke filmploegen toegelaten tot Douma.

