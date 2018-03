Rusland noemt doorzoeken vliegtuig in Londen 'provocatie'

Rusland is verbolgen over een doorzoeking van een Russisch vliegtuig van Aeroflot uit Moskou dat vrijdag op Londen Heathrow is geland. De Russische ambassade in Groot-Brittannië zegt dat de doorzoeking een 'regelrechte provocatie' is. Volgens de Russen is het tegen alle regels om een vliegtuig te doorzoeken zonder dat het cabinepersoneel aan boord is.