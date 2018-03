Rusland neemt wraak: 23 Britse diplomaten uitgewezen

23 Britse diplomaten moeten Rusland verlaten. Dat is een vergelding voor de uitzetting van 23 Russische diplomaten door Groot-Brittannië. Aanleiding is de vergiftiging van de Russische oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter.

De twee werden 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank in Salisbury. Al snel bleek dat het om een aanslag ging waarbij zenuwgas was gebruikt. Londen beschuldigt Rusland van betrokkenheid, maar Moskou zegt er niets mee te maken te hebben.

Binnen een week weg

De Britse ambassadeur in Moskou kreeg het besluit vanochtend te horen bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De 23 uitgewezen diplomaten zijn medewerkers van de Britse ambassade in Moskou. Ze worden tot ongewenst persoon verklaard en moeten Rusland binnen een week verlaten. Daarnaast is de geplande opening van het Britse consulaat in Sint-Petersburg voorlopig van de baan.

Skripal (66) en zijn 33-jarige dochter Joelia liggen nog steeds in het ziekenhuis. Hun toestand is kritiek. Skripal werd in 2006 in Rusland veroordeeld tot dertien jaar celstraf omdat hij de identiteit had bekendgemaakt van Russische spionnen die undercover in Europa werkten. In 2010 kwam hij dankzij een uitwisseling van spionnen in Groot-Brittannië terecht.

