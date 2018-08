Reizigers naar Lombok krijgen geld terug: 'Daar nu geen vakantie vieren'

Mensen die een reis hebben geboekt naar het Indonesische eiland Lombok kunnen hun vliegtickets en pakketreizen omboeken of krijgen hun geld terug. Het eiland is in korte tijd tweemaal getroffen door een zware aardbeving.

Het dodental als gevolg van de zware aardbeving van afgelopen zondag is opgelopen tot 91. Naar verwachting loopt dat aantal verder op. Voor zover nu bekend zijn er geen Nederlandse doden gevallen bij de aardbeving, blijkt uit navraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reizigers die nu op Lombok zijn, kunnen het eiland maar moeilijk verlaten. Op de Internationale Luchthaven Lombok, de enige luchthaven van het eiland, is het erg druk en de beperkte vluchten van het eiland zijn allemaal volgeboekt. Bewoners en toeristen mijden gebouwen en veel van hen hebben afgelopen nacht in de buitenlucht geslapen.

Reis annuleren

Via touroperators reizen er de komende dagen 'enkele tientallen Nederlanders' naar het tropische eiland, laat reisbrancheorganisatie ANVR weten. Een relatief klein aantal vergeleken met de naastgelegen populaire vakantiebestemming Bali.

"Zij kunnen in overleg met hun operator kiezen voor een alternatieve bestemming of hun geld terug krijgen", zegt ANVR-directeur Frank Oostdam. "Je kunt daar nu niet met een goed gevoel vakantie vieren."

De calamiteitenregeling is in de drie dagen voor een vertrek geldig, zodat telkens kan worden beoordeeld of een reis kan worden voortgezet of aangepast. De meeste reizigers naar Lombok worden hierover door hun operator gecontacteerd, meldt de ANVR.

Eerder naar huis

Zo staat TUI momenteel in contact met veertien gestrande Nederlandse reizigers die via de reisorganisatie geboekt hebben.

Update 7 augustus 09.43 uur:

De reisorganisatie laat weten dat de 14 vakantiegangers 'het naar omstandigheden goed maken'. "Het hotel waar zij verblijven is in orde, maar ze hebben wel aangegeven dat ze eerder naar huis willen. En dat hebben we kunnen regelen", zegt een woordvoerder.



Mensen zoeken naar overlevenden en hun bezittingen in het noorden van Lombok. (foto's: EPA)

KLM: vliegtickets omboeken

Ook KLM, dat rechtsreeks op Bali vliegt, geeft reizigers de kans om hun ticket om te boeken. "Mensen die tussen 5 en 8 augustus een vliegticket naar Denpasar [de hoofdstad van Bali, red.] hebben geboekt kunnen omboeken tot 12 augustus naar een andere datum of vlucht", zegt een woordvoerder van KLM.

Enkele reizigers van KLM hebben daar de afgelopen dagen al gebruik van gemaakt, met name mensen die eerder terug naar Nederland wilde, zo laat de luchtvaartmaatschappij weten.

Evacuaties

Ook vanochtend zijn er over het hele eiland naschokken van de aarbeving gevoeld. Met name in het noorden van het eiland en bij de onder backpackers populaire Gili-eilanden worden honderden mensen geëvacueerd.



Honderden mensen willen weg van de Gili-eilanden na de aardbeving op Lombok. (foto: EPA)