President Zuid-Korea ontvangt zus Kim Jong-un

De president van Zuid-Korea heeft een ontmoeting gehad met Noord-Koreaanse delegatie, onder wie Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De twee ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen, waar ze elkaar een dag eerder de hand hadden geschut

"Ik waardeerde het dat jullie tot laat in de kou bleven staan, gaat het goed met jullie?", vroeg Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in aan de Noord-Koreaanse delegatie tijdens het ontvangst bij zijn residentie in Seoul. Daarna werd achter gesloten deuren verder gepraat in een poging de relatie tussen de twee landen te verbeteren.

Kim Yo-jong is het eerste lid van de Noord-Koreaanse regerende dynastie dat een bezoek brengt aan het zuidelijke buurland. Ook Kim Yong-nam, het ceremoniële staatshoofd van Noord-Korea, maakte deel uit van de groep.

Noord-Koreaanse sporters landen in Zuid-Korea