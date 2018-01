President Trump: 'Ik tweet soms vanuit bed'

De Amerikaanse president Donald Trump stuurt zijn tweets soms vanuit bed. Andere keren laat hij zijn personeel de korte berichten versturen.

Dat vertelt hij in een interview met het Britse ITV. Hij kreeg de vraag of hij wel eens met zijn telefoon in bed ligt te denken over hoe hij mensen boos kan maken. "Soms misschien in bed, soms tijdens het ontbijt of de lunch. Meestal vroeg in de ochtend of 's avonds. Overdag heb ik het erg druk, ik maak lange dagen."

Fake news

De president is populair op Twitter, ruim 47 miljoen mensen volgen zijn account. Trump zegt dat hij het sociale medium nodig heeft om met zijn aanhang te communiceren. "Zonder die vorm van communicatie kan ik mezelf niet verdedigen," zegt hij in het interview. "Ik krijg veel fake news, nieuws dat niet klopt of is verzonnen."

De korte berichten op het account komen niet altijd van Trump zelf. "Soms dicteer ik heel snel iets, dat geef ik aan een van mijn werknemers om het erop te zetten."

