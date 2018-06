President Erdogan uitgeroepen tot winnaar Turkse verkiezingen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn AK-partij hebben de verkiezingensoverwinning opgeëist. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, is duidelijk dat de huidige president er al in de eerste ronde zeker van is dat hij is herkozen.

De Turkse kiesraad heeft Erdogan ook officieel uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Volgens voorzitter Sadi Güven heeft Erdogan meer dan de helft van de stemmen binnen nadat 97,2 procent van stemmen is geteld. Daardoor is geen tweede verkiezingsronde nodig, meldt staatspersbureau Anadolu.

Erdogan lijkt op net iets meer dan de helft van de stemmen (52 procent) uit te komen. De belangrijkste oppositieleider, Muharrem Ince, blijft op minder dan een kwart van de stemmen steken.

Meer dan vijftig miljoen Turken stemden vandaag voor een nieuw parlement en een nieuwe president. Er is waarschijnlijk een recordopkomst van boven de 85 procent.

Al 16 jaar aan de macht

De verkiezingen draaiden vooral om Erdogan die al 16 jaar de macht heeft in Turkije. Nu hij ook deze verkiezingen wint, zit zijn macht in beton gegoten, zegt correspondent Olaf Koens. "Na het referendum van vorig jaar is de wet veranderd en kan hij na deze verkiezingen bijna regeren op decreet."

Koens zegt dat deze verkiezingen niet vrij waren. "De media zijn in handen van Erdogan en politieke tegenstanders zitten in de gevangenis." Waarom zoveel Turken op Erdogan stemmen? "Vergis je er niet in dat de retoriek van deze man aanslaat bij veel Turken."

Turken in Nederland

Ook de Turken die in Nederland de moeite namen om naar de stembus te gaan, kozen massaal (ruim 70 procent) voor Erdogan, blijkt uit de resultaten.

Erdogan bedankte de Turkse kiezers, onder wie de Nederlandse stemgerechtigden, voor het in hem gestelde vertrouwen. Dat betekent een publiek mandaat voor hem en voor de alliantie van zijn regerende AK-partij. In het parlement heeft deze steun van de rechts-nationalistische MHP.



De oppositie maakte meteen bezwaar tegen de voorlopige uitslag. De zegsman van de CHP, Bülent Tezcan kwam tijdens een persconferentie met eigen cijfers. Hij beweerde dat in werkelijkheid nog geen 40 procent van de stembriefjes is geteld en dat Erdogan daarvan 51,7 procent had gekregen.

Maar de zegsman van de centrumlinkse CHP roept de kiezers op om de kalmte te bewaren en zich niet te laten provoceren. CHP-kandidaat Muharrem Ince zal in de loop van maandagochtend reageren op de uitslag.

Waar draaiden deze verkiezingen om?

Olaf Koens maakte voor de verkiezingen deze reportage.