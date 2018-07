Premier May: Trump zei dat ik de EU voor de rechter moet slepen

De Amerikaanse president Trump heeft tijdens zijn bezoek aan Groot-Brittannië premier May van opmerkelijk advies voorzien. "Hij zei dat ik de EU voor de rechter moet slepen", onthulde May vanmorgen.

Nadat de twee regeringsleiders elkaar vrijdag hadden gesproken, zei Trump al in een persconferentie dat hij May een advies had gegeven over de brexit-onderhandelingen, dat zij 'te brutaal' vond.

'Niet met ze onderhandelen'

Vanmorgen werd ze bij het ontbijtnieuwsprogramma van de BBC gevraagd naar wat die suggestie dan wel was. "Hij zei dat ik de EU voor de rechter moet slepen. Niet met ze onderhandelen, maar naar de rechter."

Uit het interview werd niet duidelijk of Trump zijn 'advies' ook nog verder had onderbouwd, bijvoorbeeld op grond waarvan de Britten dan wel een rechtszaak zouden moeten beginnen tegen Brussel.

Protest tegen bezoek Trump aan Groot-Brittannië

Inwoners van Groot-Brittannië protesteerden tegen de komst Trump. Met ballonnen, T-shirts en protestborden steken de inwoners van Londen de draak met Trump.

'Niet weglopen van onderhandelingstafel'

Opvallend genoeg gaf Trump, die zichzelf beschouwt als een meesteronderhandelaar, in de persconferentie nog een ander advies. Daar zei hij: "Niet weglopen van de onderhandelingstafel. Dan zit je vast."

May maakte vorige week, nog voor het bezoek van Trump, haar onderhandelingsstrategie met de EU bekend. De Britten lijken aan te sturen op een 'soft brexit', waarin ze wel eenvoudig handel met de EU kunnen blijven drijven, maar waarin het vrije verkeer van personen wel wordt gestopt.

Ministers opgestapt

In de dagen die volgden stapen twee vooraanstaande ministers uit haar kabinet op, omdat ze die koers veel te soft vinden.

Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en David Davis van Brexit-zaken wilden beide dat Groot-Brittannië alle banden met de EU verbreekt. Handel kunnen blijven drijven met de EU betekent dat de Britten zich ook aan alle voorschriften uit Brussel moeten blijven houden.

