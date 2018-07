Positie Britse premier May lijkt voorlopig gered

Theresa May lijkt voorlopig opgelucht te kunnen ademhalen: het vertrek van twee ministers uit haar kabinet zou voor haar partijgenoten geen aanleiding zijn haar positie ter discussie te stellen.

Conservatieve parlementariërs kwamen vanavond bijeen om de situatie te bespreken nu minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en de speciale brexit-minister David Davis zijn opgestapt.

'Geen motie van wantrouwen'

Aanwezigen zeggen tegen persbureau Reuters dat May de zaal onder luid applaus verliet. Vooraanstaande partijleden zeggen niet te verwachten dat het komt tot een motie van wantrouwen. Om een stemming over haar positie mogelijk te maken, hadden zich 48 van de 316 Conservatieve Lagerhuisleden moeten melden. De opgestapte minister Boris Johnson werd genoemd als mogelijke uitdager.

De Conservatieve partij is verdeeld over Mays nieuwste plan met de brexit. Economisch gezien zou Groot-Brittannië min of meer bij de EU blijven en het vrije verkeer van goederen handhaven. Zo'n 'zachte brexit' zou neerkomen op een slap aftreksel van wat eigenlijk de bedoeling was, zeggen haar tegenstanders.

Hunt opvolger Johnson

May benoemde vanavond Jeremy Hunt tot minister van Buitenlandse Zaken. Hij was hiervoor minister van Volksgezondheid en geldt als vertrouweling van May.

Brexit: land in de war

De keus in juni 2016 om Europa de rug toe te keren, heeft de Britse bevolking verdeeld.

