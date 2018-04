Politie sprak YouTube-schutter een paar uur voor schietpartij

Een 'vrouwelijke vegan bodybuildster'. Zo omschreef de 39-jarige Nasim Aghdam zichzelf in haar biografie op YouTube. Gisteren schoot ze drie mensen neer bij het YouTube-hoofdkantoor. Daarna bracht ze zichzelf om het leven.

De veganistische blogger schreef veel over veganisme, dierenleed en de Perzische cultuur. Ze was ervan overtuigd dat YouTube haar tegenwerkte. Dat ze boos was op YouTube bevestigt haar vader. Hij zegt tegen Amerikaanse media dat hij de politie had gewaarschuwd dat zijn dochter iets van plan was.

In een van Aghdams laatste video’s op het platform had ze kritiek op de veranderingen die YouTube de afgelopen maanden doorgevoerd heeft. Haar video's zouden hierdoor minder kijkers trekken dan voorheen. Het YouTube-kanaal van de vrouw, waar ze zo'n 5000 volgers had, is inmiddels verwijderd. Ook haar accounts op Facebook en Instagram zijn gedeletet.

De familie van Nasim had haar maandag als vermist opgegeven omdat ze al twee dagen haar telefoon niet opnam, vertelt haar vader Ismail. In de nacht van maandag op dinsdag vond de politie haar slapend in haar auto. Die stond geparkeerd op zo'n 50 kilometer van het hoofdkantoor van YouTube.

Vermist

"Ze bevestigde dat zij de vrouw was die als vermist gemeld stond en antwoordde op alle vragen", zegt een woordvoerder van Mountain View Police. De politie bracht daarop de familie van Nasim op de hoogte dat hun dochter terecht was. Volgens vader Ismail heeft hij de politie vervolgens gewaarschuwd dat zijn dochter misschien op weg was naar YouTube.

Een paar uur na de confrontatie met de politie liep de 39-jarige vrouw het YouTube-kantoor binnen en schoot ze drie mensen neer. Een van hen, een man van 36 jaar, ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie is nog terughoudend over een motief, maar zegt wel dat er 'geen aanwijzing is dat de vrouw de slachtoffers kende of dat mensen doelbewust zijn beschoten'.

Gewonden bij schietpartij in hoofdkantoor YouTube:

Ooggetuigen vertellen hun verhaal na de schietpartij bij YouTube.