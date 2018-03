Poetin stevig in zadel: voor vierde keer gekozen tot president Rusland

Er was eigenlijk niemand die er nog aan twijfelde, en inderdaad: afgaande op de exit polls heeft Vladimir Poetin de verkiezingen in Rusland gewonnen. Volgens stembuspeilingen haalde hij zo'n driekwart van de stemmen binnen.

Dat betekent dat Poetin zich voor de vierde keer president van Rusland mag noemen. "De grote massa staat achter hem", zegt correspondent Martijn Smiers. "Hij zit heel stevig in het zadel."

Er valt wél een hoop af te dingen op de uitslag. Naar onze maatstaven zijn de verkiezingen zeker niet eerlijk verlopen, zegt correspondent Smiers. "We hebben de hele dag filmpjes gezien van mensen die extra stembiljetten in de bus deden."

Deze fraudeurs hielpen Poetin aan een grotere overwinning:

Helemaal volgens de regels liepen de verkiezingen in Rusland niet.

Poetin populair

Smiers: "Ook vertelden sommige studenten onder druk te zijn gezet om te stemmen, anders zouden ze uit hun studentenflat worden gezet. De opkomst is dus kunstmatig verhoogd."

Maar dat neemt niet weg dat Poetin behoorlijk populair is in het land, zegt de correspondent. "De meerderheid wil stabiliteit. In het Westen is veel kritiek op Poetin, maar de meeste Russen voelen zich door hem juist beschermd. Die vinden dat hij goed voor Rusland opkomt."

De laatste jaren gaat het weliswaar minder met de Russische economie - door oorlogen, sancties en de lage olieprijs is de de koopkracht gedaald - maar Poetin komt daarmee weg. "De meeste Russen zeggen: als het maar niet slechter wordt, dan zijn we blij. Poetin wordt nog altijd met economische stabiliteit geassocieerd, vooral door de mensen die de jaren 90 nog hebben meegemaakt, toen het economisch heel slecht ging met Rusland."

Hoge opkomst

De opkomst lijkt hoger dan vorige keer. Dat was ook de bedoeling, vertelt Smiers. "Vooraf was al bekend dat Poetin een opkomst van 70 procent wilde. Met die hoge opkomst wilde hij een statement maken. Zowel aan de oppositie als aan het buitenland wil hij met die opkomst laten zien dat de meerderheid van de Russen achter hem staan. Er zijn het afgelopen jaar drie grote protesten geweest tegen Poetin. Nu kan hij laten zien: ik sta sterk."

Poetin hoefde weinig te vrezen van concurrenten. Zijn grootste politieke vijand, Aleksej Navalni, mocht niet meedoen vanwege een strafblad: de oppositieleider kreeg vorig jaar een dubieuze veroordeling wegens fraude. Daarom riep hij eind januari op tot een boycot van de stembusgang. Ook bekritiseerde hij oppositieleiders, zoals tv-persoonlijkheid Ksenia Sobtsjak. Door mee te doen aan de verkiezingen zouden zij legitimiteit geven aan het verkiezingsproces, zei hij.

Vandaag stuurde Navalny waarnemers op pad. Die klaagden op veel plaatsen dat ze de stembureaus niet in mochten. Ook lieten ze weten de opkomstcijfers niet te vertrouwen.

De winnaar stond al vast: Vladimir Poetin (65), is al achttien jaar aan de macht en daar komen er nog eens zes bij. Hij voerde nauwelijks campagne en ontweek debatten. Voor serieuze uitdagers hoeft hij niet te vrezen. De vraag was alleen nog met hoevéél stemmen Poetin zou winnen, want de uitslag stond al vast.

