Poetin: Rusland gaat Nederlands MH17-onderzoek analyseren

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Moskou de Nederlandse bevindingen over het neerhalen van vlucht MH17 gaat analyseren. Dat heeft hij beloofd aan zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron, die op bezoek is in Rusland.

Door het drama, bijna vier jaar geleden, kwamen alle 298 inzittenden van het vliegtuig van Malaysia Airlines in 2014 in Oost-Oekraïne om het leven.

'Russen verantwoordelijk'

Het Nederlands onderzoeksteam identificeerde eerder op de dag een Russische militaire eenheid die verantwoordelijk kan worden gesteld voor het neerschieten van het toestel met een raket. Maar het Kremlin ontkent dat een wapensysteem de grens met Oekraïne is overgestoken.

Poetin en Macron voerden in Sint-Petersburg overleg met elkaar. Behalve MH17 passeerden nog andere belangrijke onderwerpen de revue. Beide leiders betreuren het dat de topontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un niet doorgaat. Toch is het voorzichtige optimisme dat er een oplossing komt voor de situatie op het Koreaans schiereiland niet verdwenen.

Kernwapenvrij Korea

Poetin hoopt dat de VS en Noord-Korea in de nabije toekomst alsnog aanschuiven aan de onderhandelingstafel om te praten over beëindiging van de nucleaire dreiging door Pyongyang. Macron voegde eraan toe dat Trump en Kim vooral moeten doorgaan met hun pogingen de regio kernwapenvrij te maken. "Misschien was Trumps stap slechts een hapering in een proces dat moet worden voortgezet", zei Macron.

Poetin maakt zich zorgen over het opzeggen van het nucleair akkoord met Iran door de VS. Hij waardeert de moeite die Europa doet de afspraken overeind te houden ondanks het afhaken van de Amerikanen. De Russische leider waarschuwde voor de 'betreurenswaardige consequenties' als dat niet lukt.

