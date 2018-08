Poetin en Merkel zoeken overeenkomsten op beladen top

​De Russische president Poetin en de Duitse bondskanselier Angela Merkel ontmoeten elkaar vandaag in een slot ten noorden van Berlijn voor topoverleg. Al jarenlang is de relatie tussen hun landen slecht, maar nu is er ook een gezamenlijke vijand die de kampen bindt.

Sinds de oorlog in Oost-Oekraïne, het neerhalen van MH17 en de rol die Rusland daarin heeft gespeeld en de Russische inmenging in de oorlog in Syrië, is de relatie tussen de Russen en het Westen ronduit slecht.

Zowel de VS als de EU hebben de laatste jaren pijnlijke sancties opgelegd voor Rusland. Toch lijkt de top tussen Merkel en Poetin er vooral een van verstandhouding en gezamenlijke belangen te worden.

Gedeelde vijand

Dat heeft vooral te maken met de VS. Onder druk van het Congres is president Trump akkoord gegaan met vergaande sancties voor bedrijven en personen in de olie- en gasindustrie. Daar wordt Berlijn zenuwachtig van, want er wordt al jaren gewerkt aan een nieuwe gaspijplijn van Rusland naar Duitsland: Nord Stream 2.

Het miljardenproject is ook in Europa zeker niet onomstreden: het zorgt er namelijk voor dat Oekraïne volledig buitenspel gezet kan worden voor de gastoevoer naar Europa, wat het land miljarden zal kosten.

Gevoelige pijplijn

Geopolitiek expert Carten Nickel zegt tegen CNBC dat het dan ook zaak is voor Merkel om Poetin te bewegen om Oekraïne niet volledig buitenspel te zetten. Op die manier moet zij proberen om het draagvlak bij andere Europese landen voor het project te behouden.

Ook president Trump zelf heeft harde kritiek geuit op de pijplijn. Tijdens zijn bezoek aan Europa in juli haalde hij hard uit naar Duitsland. "Wat heeft de NAVO voor zin als Duitsland miljarden betaalt aan Rusland voor gas en energie?", tweette Trump.

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 juli 2018

De Amerikanen zouden op hun beurt weer liever zien dat Europa meer Amerikaans gas importeert. Daarover maakten Trump en Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, begin deze maand dan weer afspraken.

Iran

En er is nog een andere verbindende factor tussen Merkel en Poetin: Iran. De VS heeft zich eenzijdig teruggetrokken uit het atoomakkoord met Iran tot grote onvrede van de andere landen die het verdrag hadden ondertekend (waaronder de EU en Rusland).

De VS heeft de sancties tegen Iran weer opgevoerd en daarmee ook tegen iedereen die zaken doet met het land. Dat maakt het voor Europese en Russische bedrijven die ook in de VS actief zijn weer bijna onmogelijk om handel te drijven met het land.

En ook bedrijven die verder niets met de VS te maken hebben zijn de pineut, want voor hun is het vrijwel onmogelijk om financiering te krijgen voor hun werk: banken zijn namelijk als de dood voor Amerikaanse sancties.

Oekraïne: geen verwachtingen

Ook de kwestie-Oekraïne staat op de agenda, maar volgens het Duitse Handelsblatt is er weinig hoop dat de leiders op dit punt iets voor elkaar gaan krijgen.

In Oost-Oekraïne proberen Russisch-gezinde separatistische groepen zich af te splitsen van het land. In 2014 annexeerde Rusland ook het Oekraïense schiereiland De Krim. Die daad werd internationaal als illegaal bestempeld. In 2016 werd er een nieuw akkoord gesloten dat uiteindelijk tot vrede moet leiden, maar dat proces verloopt uiterst moeizaam.

Syrië: heeft Poetin iets te bieden?

Ook over die andere brandhaard aan de rand van Europa, Syrië, zullen Merkel en Poetin praten. De rol van de Russen in die oorlog is al jaren een splijtzwam. Poetin steunt het regime van president Assad, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor bruut geweld en zelfs gifgasaanvallen op dorpen.

Toch zou Poetin mogelijk een luisterend oor kunnen vinden, schrijft Handelsblatt. De Russen zouden humanitaire zones in het gebied willen opzetten, waar vluchtelingen terecht kunnen.

De EU, en Duitsland in het bijzonder, hebben de afgelopen jaren vele honderdduizenden Syrische vluchtelingen te verwerken gekregen. Als de Russen ervoor zouden kunnen zorgen dat er minder vluchtelingen naar Europa komen, zou dat een opening voor een gesprek kunnen zijn.