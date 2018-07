Ophef in de VS over 'beschamend' optreden Trump bij Poetin

Ophef in de Verenigde Staten over het optreden van de Amerikaanse president Donald Trump bij de persconferentie met de Russische president Poetin. Democraten verwijten de president dat hij de kant kiest van Poetin en het advies van zijn eigen inlichtingendiensten negeert.

Die inlichtingendiensten stellen dat Rusland geprobeerd heeft de verkiezingen te beïnvloeden. Afgelopen vrijdag stelde de Amerikaanse Justitie nog twaalf Russen in staat van beschuldiging wegens het hacken van computers van de Democratische Partij en presidentskandidaat Hillary Clinton tijdens de campagne in 2016.

ZIE OOK: Trump weigert Poetin te beschuldigen voor beïnvloeden verkiezingen

Trump wil daar niets van weten. Hij liet vandaag blijken er niet van overtuigd te zijn dat Rusland inderdaad heeft geprobeerd de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

De Amerikaanse president stelde alleen dat beide landen schuld hebben aan de slechte onderlinge relatie. Trump zei in de persconferentie: "Onze relatie heeft er nog nooit slechter voor gestaan dan nu. Dat is echter veranderd sinds een uurtje of vier geleden. Dat geloof ik echt."

'Verraderlijk'

Voormalig CIA-directeur John Brennan noemde het optreden van de president 'verraderlijk' en concludeerde dat Trump 'volledig in de zak van Poetin zit'.

Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, noemde het optreden van Trump 'gevaarlijk en zwak'. Hij vraagt zich af waarom de president 'de belangen van Rusland boven die van de VS plaatst'.

Ook partijgenoten spaarden Trump niet. Senator Lindsey Graham noemde het 'een gemiste kans' dat Trump de Russen niet verantwoordelijk hield voor inmenging in de presidentsverkiezing. De Republikeinse senator Jeff Flake sprak over een 'beschamend' optreden.

'Dieptepunt'

De Republikeinse senator John McCain zei over de persconferentie: "Het was een van de meeste schandelijke optredens van een Amerikaanse president ooit. De top in Helsinki was een tragische vergissing." Volgens McCain kon en wilde Trump niet op tegen Poetin. "Na het bombastische en het wispelturige gedrag van Trump in Brussel en Groot-Brittannië, is deze persconferentie een dieptepunt in de historie van het Amerikaanse presidentschap."



Trump en Poetin tijdens een werklunch. (Foto: EPA)

Omarmt zienswijze Kremlin

Amerika-correspondent Erik Mouthaan: "De Amerikaanse veiligheidsdiensten, het parlement en zelfs Trumps eigen ministers, allemaal zeggen ze: Poetin heeft zich gemengd in de verkiezingen en niet alleen de Amerikaanse. Maar de president lijkt de versie van Poetin te accepteren. Hij valt daarmee zijn eigen mensen en zijn eigen inlichtingendiensten af. Hij zegt zelfs dat het onderzoek naar die inmenging een ramp is, en daarmee omarmt hij een beetje de zienswijze van het Kremlin."

De ontmoeting tussen Trump en Poetin komt na een aantal moeizame ontmoetingen met de NAVO-partners en met de Britse premier May, vorige week. "Die beschermende paraplu van Amerika, die transatlantische band, die brokkelt af. En Trump lijkt vriendjes te willen worden met het land dat de Amerikaanse verkiezingen aanviel."

Volgens Rusland-correspondent Martijn Smiers betekent de ontmoeting tussen Trump en Poetin vooral erkenning voor de Russische president. "Poetin had jaren vooral veel conflicten met het westen en werd daarvoor gestraft met sancties. Zo voelde Rusland zich altijd in een hoek gedreven. Vandaag is alles helemaal anders. Poetin heeft vandaag eigenlijk geen enkele concessie hoeven doen."

Mark Rutte wijst Trump terecht:

Premier Rutte was twee weken geleden te gast bij Donald Trump in het Witte Huis. Tijdens een gezamenlijk persmoment zet Rutte zijn collega even op z’n plek.