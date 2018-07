Ook Ierse piloten van Ryanair leggen het werk neer

Na Spaanse, Portugese, Italiaanse en Belgische piloten van Ryanair, hebben ook Ierse piloten van de budgetmaatschappij besloten het het werk neer te leggen. Werknemers van Ryanair zijn ontevreden over hun arbeidsvoorwaarden.

Daarom vliegen Ierse piloten morgen niet. Dat meldt de Ierse pilotenbond Forsa.

Nederland

In Nederland wordt vooralsnog niet gestaakt, maar de acties kunnen wel vluchten van en naar bestemmingen in Nederland raken. De bonden in Nederland zijn ook ontevreden over de arbeidsvoorwaarden, maar praten nog met Ryanair.

Eerder vandaag bleek uit de kwartaalcijfers van Ryanair nog dat de acties een flinke hap nemen uit de winst van het Ierse concern. Ook hogere kosten voor brandstof en lagere ticketprijzen speelden daarbij overigens een rol.

