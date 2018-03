Ook Australië zet Russische diplomaten uit

Australië zet twee Russische diplomaten het land uit als reactie op de vergiftiging van een Russische ex-spion in Groot-Brittannië. Volgens de Britse regering zit het regime in Moskou achter de aanval. Eerder zetten veel andere landen, waaronder Nederland, ook Russische diplomaten uit.

De afgelopen tijd zetten veel landen Russische diplomaten uit, naar aanleiding van de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Groot-Brittannië. Engeland zette als reactie daarop diplomaten uit, gisteren volgden onder andere de Verenigde Staten en Nederland, en vandaag dus ook Australië.

Bondgenoten

"Samen met Groot-Brittannië en andere bondgenoten en partners, neemt Australië stappen in reactie op de recente aanval met zenuwgas in Salisbury in Engeland," liet de Australische premier Malcolm Turnbull in een verklaring weten.

Twee Russische diplomaten die zijn geïdentificeerd als inlichtingenmedewerkers zullen worden uitgezet door de Australische regering wegens werkzaamheden die niet overeenkomen met hun status volgens de afspraken van de Weense Conventie. Eerder waren al ruim honderd Russische diplomaten in landen in Europa en de Verenigde Staten uitgewezen.

