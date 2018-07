Onenigheid over brexit: ook minister Boris Johnson treedt af

Boris Johnson is afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken. Hij doet dat na onenigheid in het kabinet over de brexit-strategie. Het is een nieuwe tegenslag voor premier Theresa May.

Het bureau van premier Theresa May heeft het aftreden van Johnson bekendgemaakt. Zijn vertrek volgt op het eerdere vertrek van David Davis uit het kabinet van May. Davis was belast met het brexit-dossier.

May schoof vandaag een nieuwe brexitminister naar voren, de 44-jarige 'brexiteer' Dominic Raab.

Zachte of harde brexit

Johnson en May zijn het oneens hoe de brexit er uit moet komen te zien. Johsnon is voor een 'harde' brexit, May voor een 'zachte'. Die strijd wordt ook gevoerd binnen de conservatieve partij. May aan de ene kant en Johnson en de eerder vandaag afgetreden Davis aan de andere kant.

Die laatste vleugel wil volledig los van de Europese Unie zonder akkoorden, terwijl May voor een zachtere variant opteert.

Boris Johnson brengt Theresa May bewust aan het wankelen. Boris Johnson for Prime Minister, zo lijkt het. — Anne Saenen (@annesaenen) 9 juli 2018

Waarschuwing

Vrijdag kwam het kabinet tot overeenstemming om een zachtere brexitstrategie te gaan volgen. May had in de krant The Times na dat akkoord nog een waarschuwing voor haar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, met wie ze regelmatig van mening verschilt over de strategie: "Als hij probeert het Britse standpunt te ondermijnen wordt hij ontslagen.'' Dat is niet meer nodig.

