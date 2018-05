Noord-Korea wil wel nog steeds met VS praten

Noord-Korea laat weten nog steeds bereid te zijn om met de VS te praten. "We laten nogmaals weten dat we openstaan om problemen op elke mogelijke manier op te lossen", zegt vice-minister van Buitenlandse Zaken Kim Kye Gwan.

Gisteren zegde de Amerikaanse president Donald Trump de top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un af. Die ontmoeting had op 12 juni in Singapore moeten worden gehouden en zou een historische ontmoeting worden. Nooit eerder spraken een Amerikaans en Noord-Koreaans staatshoofd elkaar.

Veel respect voor inspanningen

"We hadden veel respect voor de inspanningen van president Trump, die anders dan al zijn voorgangers, een historische top tussen Noord-Korea en de VS heeft proberen te bewerkstelligen", zei de vice-minister in een verklaring die vannacht naar buiten werd gebracht door het staatspersbureau van het land.

Volgens Noord-Korea komt de afzegging van Trump niet overeen met 'de wens van de wereld'. Een topontmoeting is volgens de verklaring van het Noord-Koreaanse regime noodzakelijk om de ernstige vijandelijke relaties tussen de landen te verbeteren. "De aankondiging dat de top was afgezegd kwam voor ons als een totale verrassing. We kunnen niet anders zeggen dan dat we het heel erg zonde vinden", zei Kim Kye Gwan.

Ook Trump liet gisteren weten dat de deur wel nog altijd op een kier staat. Kim kan hem altijd bellen of schrijven, liet hij weten.

Wat wil Kim Jong-un?

Wat is er toch aan de hand met Kim Jong-un? Het ooit zo geïsoleerde Noord-Korea zoekt steeds meer contact met het Westen. Maar waarom eigenlijk, wat wil Kim?