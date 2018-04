Noord-Korea wil praten over afbouw kernwapens

Noord-Korea heeft de Verenigde Staten voor de eerste keer rechtstreeks gezegd dat het bereid is de afbouw van zijn kernwapens te bespreken. Dat moet volgens een hoge Amerikaanse functionaris gebeuren als de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de Amerikaanse president Donald Trump ontmoet.

Amerikaanse en Noord-Koreaanse medewerkers hebben onlangs geheime contacten gehad. Daarbij heeft de Noord-Koreaanse regering gezegd dat het bereid is tot een dergelijke top, meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron. Tot nu toe had de VS vertrouwd op de verzekering van Kims bedoelingen via Zuid-Korea.

Vragen

Er blijven vragen bestaan ​​over hoe Noord-Korea de wapenafbouw zou definiëren. De VS hoopt dat de regering daarmee het afschaffen van het kernwapenprogramma bedoelt.

Noord-Korea heeft in de loop der jaren een aantal keer gezegd dat het zou kunnen overwegen zijn nucleaire arsenaal op te geven. Daarbij stelde het communistische land wel voorwaarden: de VS moet zijn troepen uit Zuid-Korea halen.

Kim en Trump gaan in gesprek

Kim Jong-Un en Donald Trump bedreigden elkaar eerder continu met aanvallen. Nu gaan de 'bekvechters' met elkaar in gesprek.

Meer op rtlnieuws.nl: