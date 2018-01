Noord-Korea wil naar Spelen, buurland wil familiehereniging

Voor het eerst sinds december 2015 is er weer officieel gesproken tussen Zuid- en Noord-Korea. En direct met resultaat: een Noord-Koreaanse delegatie, bestaande uit hoogwaardigheidsbekleders, atleten en supporters, wil volgende maand afreizen naar de Olympische Winterspelen.

Zuid-Korea heeft in ruil daarvoor voorgesteld om families voor het Chinese nieuwjaar in februari weer te herenigen en gezamenlijk op te trekken tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen die in dezelfde maand plaatshebben. Ook wil het land militair overleg voeren met hun noorderburen om de relatie te verbeteren.

Niet overhaasten

Voor Zuid-Korea voerde minister voor Eenwording, Cho Myong-gyon, het woord. Hij zei voorafgaand aan de besprekingen dat hij het gesprek kalm aan wilde gaan en de zaken niet wilde overhaasten. "Vandaag zullen we de dialoog aangaan om deelname van Noord-Korea aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang en de Paralympische Spelen te bespreken, evenals de verbetering van de inter-Koreaanse relaties."

De delegatie werd vlak voor de gedemilitariseerde zone opgewacht door een aantal opgetogen Zuid-Koreanen. Ze zwaaiden met vlaggen, waaronder die van een herenigd Korea.

Ook Noord-Korea keek positief aan tegen de onderhandelingen: "Ik vind dat we deze gesprekken serieus en eerlijk in moeten gaan om de Koreaanse natie een mooi nieuwjaarsgeschenk te geven", zei Ri Son Gwon, de leider van de Noord-Koreaanse delegatie, aan het begin van het gesprek. De onderhandelingen vonden plaats in de neutrale zone, op de grens van beide landen.

