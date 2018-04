Noord-Korea stopt met kernproeven en rakettesten

Noord-Korea stopt per direct met zijn kernproeven en rakettesten. Die zijn niet meer nodig, zegt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia heeft Kim Jong-un gezegd dat zijn land de nucleaire bewapening heeft afgerond. Kernproeven of tests met ballistische raketten zouden nu overbodig zijn.

Installatie stopgezet

Om de opschorting op een transparante manier te garanderen, wordt de nucleaire testinstallatie in het noorden van het land stopgezet. Deze beslissing is bekendgemaakt tijdens een vergadering van het centrale comité van de Noord-Koreaanse regeringspartij.

De aankondiging komt een kleine week vóór de topontmoeting tussen Kim en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, volgende week vrijdag in de grensplaats Panmunjom. Daar is de afbouw van het nucleaire programma een van de gespreksonderwerpen.

Trump tevreden

De Amerikaanse president Donald Trump liet begin maart al weten dat Noord-Korea had beloofd te stoppen met het testen van raketten tot de voorgenomen ontmoetingen tussen het land en de Verenigde Staten achter de rug zijn. Pyongyang heeft sinds 28 november geen raket meer gelanceerd. Trump verwacht in mei of juni om de tafel te gaan zitten met de Noord-Koreaanse leider.

Trump reageerde tevreden op de Noord-Koreaanse aankondiging. "Noord-Korea is akkoord gegaan met het stopzetten van alle nucleaire testen en zal de belangrijkste testinstallatie sluiten. Dit is heel goed nieuws voor Noord-Korea en voor de wereld - grote vooruitgang. Ik kijk uit naar de top", liet hij via Twitter weten.

Op bezoek in Noord-Korea

Aziëcorrespondent Sjoerd den Daas van RTL Nieuws was een week op bezoek in Noord-Korea en doet daarvan verslag.