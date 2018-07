'Noord-Korea ontmantelt raketinstallaties'

Noord-Korea is begonnen met de ontmanteling van een locatie waar het land aan ballistische raketten bouwde.

Dit schrijft de Amerikaanse denktank 38 North in een rapport op basis van de analyse van recente satellietfoto's.

Belangrijke stap

Op de foto's, die van 20 juli dateren, is te zien dat op het terrein van het Sohae Satelliet Lanceerstation een gebouw wordt afgebroken waar lanceervoertuigen werden ontwikkeld. Een testlocatie voor raketmotoren wordt eveneens afgebroken. "Deze inspanningen betekenen een belangrijke stap om vertrouwen op te bouwen", staat in het rapport.

In juni kwamen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un overeen om in het kader van de afbouw van het Noord-Koreaanse nucleaire programma een niet nader genoemde testlocatie voor raketten te ontmantelen. Sindsdien is de Amerikaanse kritiek op Noord-Korea echter toegenomen dat het land te weinig werk zou maken van naleving van de afspraken.

