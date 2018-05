Noord-Korea dreigt top met Trump af te zeggen

Noord-Korea dreigt de topontmoeting tussen leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump af te blazen.

Noord-Korea vindt dat Amerika eenzijdige eisen stelt, zoals dat het land het nucleaire programma moet opgeven. Het lot van de top is 'duidelijk' als de Verenigde Staten blijven spreken over een nucleaire ontmanteling in Libische stijl. Dat zei de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Verder stond in de verklaring dat Trump een 'mislukte president' zal blijven als hij in de voetstappen van zijn voorgangers treedt. Pyongyang is daarnaast ook boos over de militaire oefeningen die de Amerikanen tot 25 mei houden met Zuid-Korea. Dat heeft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap bekendgemaakt.

Een voor morgen geplande sessie van verzoeningsgesprekken tussen hoge functionarissen uit Noord en Zuid gaan daarom niet door.

De berichten betekenen na weken van groeiende hoop een tegenvaller in het streven naar een kernwapenvrij Koreaans schiereiland.

Legermanoeuvres niet provocerend bedoeld

De Verenigde Staten denken dat het wel meevalt. "We gaan gewoon door en zetten vaart achter de planning voor de ontmoeting van Trump en Kim", aldus Buitenlandse Zaken. Het ministerie stelt dat de gezamenlijke legermanoeuvres niet provocerend zijn bedoeld. "Dat zijn dingen die we overal ter wereld doen."

De ontmoeting van Trump en Kim is gepland op 12 juni.

