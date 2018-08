Noord-Korea bezorgd over houding Amerikanen, VS houdt sancties in stand

Noord-Korea maakt zich ernstige zorgen over de houding van de Verenigde Staten tegenover het bewind in Pyongyang. Minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-Ho noemde het zaterdag alarmerend dat de Verenigde Staten 'steeds harder roepen dat de internationale sancties tegen Noord-Korea moeten worden gehandhaafd.'

Dat doet Amerika omdat Noord-Korea zich niet voldoende houdt aan de toezegging die het land heeft gedaan om te denucleariseren. Het land is nog in overtreding van een resolutie van de veiligheidsraad van de Verenigde Naties, zei minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vrijdag. De VS heeft vrijdag een Russische bank aan de sanctielijst toegevoegd omdat die zou hebben geholpen bij een transactie voor het massavernietigingsprogramma van het land.

'Noord-Korea heeft nucleair programma niet stilgelegd'

Amerikaanse inlichtingendiensten brachten een dag eerder naar buiten dat Noord-Korea nog steeds raketten zou bouwen. Die diensten zeggen dat dat wordt gedaan in de fabriek waar het land de eerste ballistische raketten fabriceerde die het vasteland van Amerika kunnen bereiken.

Dat bewijst dat het land niet van plan is om het raketprogramma stil te leggen, schrijft de Washington Post. Die boodschap wordt ondersteund door een vertrouwelijk rapport van de Verenigde Naties.

Pompeo: sancties handhaven

Mike Pompeo riep daarop landen in de regio op om internationale sancties tegen Noord-Korea te handhaven. Noord-Korea vindt dat niet terecht. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Noord-Korea vastbesloten is om de afspraken na te komen die Trump en Kim Jong-Un in juni hebben gemaakt op de top in Singapore.

Noord-Korea beloofde toen het nucleaire programma af te bouwen. Op zijn beurt zei president Trump toe om een betere relatie tussen de twee landen op te bouwen. Pompeo heeft ook gezegd dat sancties pas afgebouwd zullen worden als Noord-Korea overgaat tot volledige denuclearisatie.

Noord-Korea wacht op toenadering

Volgens de Noord-Koreanen zijn er echter al veel stappen in de goede richting gezet. Zo is het land naar eigen zeggen gestopt met rakettesten, zijn er bepaalde locaties gesloten en zijn de overblijfselen van Amerikaanse soldaten die in de Korea-oorlog stierven gerepatrieerd. Noord-Korea hoopt nu op een flinke stap van de VS en wil het liefst een vredesverdrag sluiten.

Pompeo zei in Singapore zaterdag ook optimistisch te zijn over het beƫindigen van het nucleaire programma van de Noord-Koreanen, maar dat het wel tijd zou kosten. Hij merkte op dat het belangrijk was om diplomatieke en economische druk te blijven uitoefenen.