Noord- en Zuid-Korea praten weer voor het eerst in twee jaar

Noord- en Zuid-Korea gaan komende week voor het eerst in twee jaar tijd weer officieel met elkaar in gesprek. Enkele uren nadat de VS en Zuid-Korea bekendmaakten hun gezamenlijke legeroefening uit te stellen, maakte Noord-Korea bekend te willen praten.

Het gesprek gaat vermoedelijk over de Olympische Spelen en over de verbetering van de onderlinge relaties, maakten de Zuid-Koreaanse autoriteiten bekend. Komende dinsdag zitten officials van beide landen samen rond de tafel in de gedemilitariseerde zone op de grens van beide landen.

De gedemilitariseerde zone in beeld:

De grens tussen beide Korea's is een bijzondere plek. Als de twee landen elkaar spreken, gebeurt dat altijd hier. Verslaggever Rik Konijnenbelt was er onlangs en filmde de surrealistische sfeer.

Winterspelen

Het initiatief voor het gesprek komt uit het Noorden. Kim Jong-un maakte in zijn nieuwjaarstoespraak bekend bereid te zijn Noord-Koreaanse sporters deel te laten nemen aan de komende Winterspelen en dat hij de betrekkingen met het buurland wilde verbeteren. Daarop stuurde Zuid-Korea een concrete uitnodiging voor een gesprek.

Eerder maakte Kim al een gebaar door de hotline tussen beide landen, het enige directe communicatiekanaal, weer te openen.