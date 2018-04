Noodinspecties 700 vliegtuigmotoren na dodelijke horrorvlucht

Binnen twintig dagen moeten bijna 700 vliegtuigmotoren worden gecontroleerd. Reden is het dodelijke incident afgelopen dinsdag, waarbij in de lucht een motor kapotging bij een vlucht van Southwest Airlines.

Bij een Boeing 737 van Southwest Airlines brak tijdens een lijnvlucht in de VS een turbineblad af. Door het rondvliegende metaal sneuvelde een raam. De 43-jarige Jennifer Riordan overleed nadat ze gedeeltelijk naar buiten was gezogen. Europese en Amerikaanse luchtvaartautoriteiten hebben noodinspecties geëist naar de straalmotoren van het type waarmee het dat dinsdag misging.

ZIE OOK: Slachtoffer gruwelijk vliegtuigongeluk laat twee kinderen achter

De piloot kon het passagiersvliegtuig uiteindelijk veilig aan de grond zetten in Philadelphia. Enkele inzittenden van de vlucht hebben inmiddels een excuusbrief en 5000 dollar (ruim 4000 euro) gekregen van de luchtvaartmaatschappij. Southwest Airlines bood passagiers in de brief 'oprechte excuses' aan voor het fatale incident, vertelde één van de ontvangers.

Bekijk de beelden:

"Het was angstaanjagend", zegt een van de passagiers van de vlucht.