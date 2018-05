Nobelprijs voor literatuur niet uitgereikt om seksschandaal

De Nobelprijs voor de literatuur, één van de belangrijkste onderscheidingen die een schrijver kan krijgen, wordt dit jaar niet uitgereikt. Dat is het gevolg van een seksschandaal rondom het comité dat de prijs jaarlijks toekent, de Zweedse Academie.

Een groot aantal leden van de academie is opgestapt omdat de man van comitélid Katarina Frostenson achttien vrouwen zou hebben lastiggevallen of misbruikt. Zijzelf wordt ervan beschuldigd zeven keer de naam van de potentiële winnaar te hebben laten uitlekken. Ook zou ze geld hebben doorgesluisd naar een cultuurclub die werd gerund door haar man.

Franse theatermaker

De verdachte is een 71-jarige Franse theatermaker die sinds jaar en dag in Zweden woont. Hij zou de vrouwen tussen 1996 en 2017 hebben misbruikt of lastiggevallen. Slachtoffers kwamen met hun verhaal naar buiten na de opmars van de #MeToo-beweging.

Een motie van wantrouwen in het comité tegen Katarina Frostenson haalde het eerder niet, waarop een aantal comitéleden opstapte en de voorzitter vertrok vanwege gebrek aan vertrouwen. Ook Frostenson zou uiteindelijk vertrekken.

Geen geschikte kandidaat

De Nobelprijs voor de literatuur wordt sinds 1901 jaarlijks uitgereikt. De Zweedse Academie heeft al zeven keer eerder afgezien van de toekenning. Dat was steeds omdat er geen geschikte kandidaat kon worden gevonden. In dat geval kan een jaar worden overgeslagen, staat in de statuten.

