'Niks aan de hand': Republikeinen zien geen bewijs voor samenzwering met Russen

Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zeggen dat er geen bewijs is voor samenzwering tussen Rusland en de campagne van Donald Trump. Dat staat in een conceptrapport van de inlichtingencommissie.

Die commissie deed een jaar lang onderzoek naar mogelijke contacten en samenzwering tussen Russen en het campagneteam van president Donald Trump.

ZIE OOK: Wie is wie in het onderzoek naar Russische inmenging

De Republikeinen, die in de meerderheid zijn in de inlichtingencommissie, hebben nu een conceptrapport opgesteld. Daarin staat dat er geen bewijs is voor samenzwering, in tegenstelling tot wat de inlichtingendiensten tot nu toe gezegd hebben.

"We hebben geen bewijs gevonden", zegt de Republikeinse politicus Mike Conaway. "Misschien dat er wat slechte beslissingen en onhandige ontmoetingen zijn geweest. Of mensen die toevallig in hetzelfde gebouw waren."

Democraten boos

Het conceptrapport erkent wel dat Rusland zich bemoeide met de verkiezingen, bijvoorbeeld door cyberaanvallen. Maar van het helpen van Trump zou geen sprake zijn.

Het rapport is nog niet openbaar. Eerst krijgen de Democratische leden van de commissie het te lezen. Die hebben al woedend gereageerd. Ze zeggen dat de Republikeinen het onderzoek bewust hebben afgekapt.

Onderzoekscommissie Huis van Afgevaardigden staakt onderzoek Russische inmenging. ‘Geen samenwerking’ tussen Trump en Russen. Democraten noemen het een gekleurd neponderzoek. https://t.co/IVjkJESJfc — Erik Mouthaan (@erikmouthaanRTL) 13 maart 2018

Correspondent Erik Mouthaan volgt het presidentschap van Trump in de #TrumpUpdate:

Welke zender kijkt Trump het liefst? - #TrumpUpdate 58

Meer op rtlnieuws.nl: