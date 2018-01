Nieuwjaarstoespraak Kim Jong-un: 'De knop staat klaar op mijn bureau'

De Verenigde Staten kunnen 'nooit meer' een oorlog beginnen tegen Noord-Korea, nu dat land de mogelijkheid heeft om het gehele vasteland van de VS te bereiken met nucleaire wapens.

De heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in zijn nieuwjaarstoespraak op de staatstelevisie gezegd.

'Geen dreiging, maar een feit'

"De gehele Verenigde Staten liggen binnen bereik van onze nucleaire wapens en de knop staat klaar op mijn bureau. Dat is geen dreiging, maar een feit", zei Kim Jong-un. "We zullen de wapens alleen inzetten als onze veiligheid in het geding is."

Hoewel de Noord-Koreaanse leider benadrukte dat het van belang is om de spanningen in de regio terug te dringen, kondigde hij aan dat het land zich het huidige jaar zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten 'voor inzetbaarheid'.

De Noord-Koreaanse staatstelevisie is een wereldwijd fenomeen

Meestal zien we niet Kon Jong-un zelf, maar nieuwslezeres Ri Chun-hee. Zij is een ware celebrity in het land.

