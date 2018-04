Nieuwe satelliet van NASA gaat op zoek naar buitenaards leven

Bestaat er buitenaards leven? Het is misschien wel de meest intrigerende vraag voor ruimtewetenschappers. NASA-satelliet TESS is het nieuwste wapen in de strijd. Morgen gaat hij de lucht in om te jagen op planeten waar leven mogelijk is. Hoe belangrijk is deze missie?

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX stelde de lancering van TESS gisteravond uit. Er waren toch nog wat meer tests nodig, bleek een uur voor de geplande lift-off. Het plan is nu om de satelliet morgen te lanceren.

Planeten waar leven kan

Ruimtevaartdeskundige Hans van der Lande kijkt uit naar de lancering: "Deze satelliet gaat op jacht naar zogenoemde exoplaneten, dat zijn planeten die buiten ons zonnestelsel liggen. En dan gaat het vooral om de planeten waar leven mogelijk is. Uiteindelijk gaat dit onderzoek dus om de grote vraag: is er buitenaards leven?"

TESS speurt een groter gebied in de ruimte af dan tot nu toe mogelijk was. Doel is het bestuderen van zoveel mogelijk sterren in de nabijheid van ons zonnestelsel. De sterren zijn relatief goed zichtbaar: ze geven warmte af net als 'onze' zon. We weten uit eerdere missies met ruimtetelescopen dat rond sterren exoplaneten draaien. Op dit moment zijn er zo'n 3750 van deze planeten ontdekt, ruim twee derde van deze planeten zijn gevonden door één van voorgangers van TESS, de Keplermissie.

Een artist's impression van TESS. FOTO: AFP/NASA.

Leefbare zone

Exoplaneten zijn niet zo makkelijk te zien, omdat ze geen warmte afgeven, net net als onze planeet aarde dat nauwelijks doet. Daar is een oplossing voor. TESS kan de lichtintensiteit van de sterren meten. Die intensiviteit van een ster verandert als er een planeet voorbijkomt. Zo kan worden vastgesteld hoeveel planeten er om deze ster draaien en waar die planeten zich bevinden ten opzichte van de ster.

De volgend vraag is: is er leven op deze planeet mogelijk? Daarvoor is de afstand tussen de planeten en de ster belangrijk, de zogenoemde leefbare zone. Als de planeet erg dicht bij de ster staat, is het daar waarschijnlijk te heet voor vloeibaar water. Staat de planeet te ver weg dan is het er juist weer te koud.

Geen aliens

TESS zal nieuwe exoplaneten ontdekken, maar de satelliet komt dus niet terug met haarscherpe plaatjes van aliens, benadrukt Van der Lande. Wat dat betreft moeten we sowieso de verwachtingen temperen, zegt hij​. "Ik ben ervan overtuigd dat er buitenaards leven bestaat, maar ik geloof niet dat we met de huidige technologie ver genoeg zijn om echt leven te kunnen ontdekken."

Het probleem is eigenlijk simpel: de afstanden zijn te groot, zegt Van der Lande. "De eerste ster buiten ons De eerste ster buiten ons sterrenstelsel, Proxima Centauri, ligt 4.2 lichtjaren van ons af. Dat betekent dat je meer dan vier jaar op weg zou zijn met een snelheid van bijna 300.000 kilometer per seconde. Een beetje raket gaat nu zo’n slordige 28.000 kilometer per uur.""

De ruimtevaart staat echt nog in de kinderschoenen, concludeert Van Der Lande. "We zetten steeds kleine stapjes vooruit. TESS is ook weer een stap verder, maar we staan nog in de wieg om echt andere werelden te ontdekken. Vooralsnog lijkt mij de kans groter dat wij worden ontdekt door buitenaards leven dan andersom."

Toerisme in de ruimte?

Virgin Galactic heeft begin deze maand met succes haar nieuwe ruimteschip gelanceerd. Passagiers van de VSS Unity zweven een paar minuten buiten door de ruimte. De tripjes zijn voorlopig nog niet voor iedereen betaalbaar.

