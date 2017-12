Nieuwe belastingwet is monsterzege voor Trump

President Trump heeft zijn nieuwe belastingwet er zo goed als doorheen. Vandaag stemde de Senaat in met de nieuwe wet. Het is de grootste overwinning voor Trump sinds zijn aantreden als president, zegt correspondent Erik Mouthaan.

De Senaat, die voor het overgrote deel bestaat uit Republikeinen, ging vandaag akkoord. Geen enkele Democraat stemde voor. Het Huis van Afgevaardigden moet vanavond als formaliteit nog een keer instemmen en dan is de nieuwe belastingregeling een feit. Door de wet wordt een belastingverlaging - ter waarde van 1,5 biljoen dollar - werkelijkheid.

Belangrijkste overwinning

Volgens correspondent Erik Mouthaan is dit de belangrijkste overwinning voor de Amerikaanse president tot nu toe. "Hij heeft de beloofde belastingverlaging erdoorheen gekregen. Dat is echt een monsterzege voor Trump."

Bijna iedereen in Amerika gaat minder betalen door de nieuwe wet. De grootste korting gaat naar bedrijven en de rijkste Amerikanen. Voor middeninkomens en lage inkomens valt de belastingverlaging minder groot uit.

Begrotingsgat van 1,5 biljoen

Onafhankelijke rekenkamers zeggen dat de nieuwe belastingregeling op de lange termijn een begrotingsgat van 1,5 biljoen dollar zal creëren. De Republikeinen denken echter dat dat gat vanzelf wordt gedicht als bedrijven minder belasting hoeven te betalen. Ze zullen geneigd zijn meer mensen aan te nemen en weer meer geld uit te geven in eigen land en dat is goed voor de economie.

"Als het gat niet vanzelf wordt gedicht, zoals ook in het verleden is gebleken, willen de Republikeinen bezuinigen op het sociale voorzieningsnetwerk, de AOW en zorgposten voor de armste mensen. Daar zijn de Democraten woedend over", zegt Mouthaan.

Boren naar olie

In de nieuwe wet worden nog twee andere maatregelen gevouwen. Zo wordt het boren naar olie in een beschermd natuurgebied in Alaska ​toegestaan en de verplichting voor het kopen van een zorgverzekering afgeschaft.

"Trump’s opmerking dat hij zelf er niet beter van worden is overigens onjuist. Hij en zijn familie zullen tientallen miljoenen overhouden." Hoeveel dat precies is, is niet bekend. Trump is de eerste president in decennia die weigert inzicht te geven in zijn belastingen.

Is Trumps belastingplan goed voor de gewone man?

Op de korte termijn bevat het republikeinse belastingplan een voordeel voor miljoenen Amerikanen. Maar hoe zit dat op de lange termijn? Erik vertelt je hoe het zit.