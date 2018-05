Netanyahu sluit confrontatie met Iran niet uit: 'Liever nu dan later'

Israël kan beter vroeger dan later de confrontatie aangaan met Iran als dat nodig is. Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die volgens de krant Haaretz benadrukte niet uit te zijn op escalatie.

Netanyahu zei dat Iran de afgelopen maanden geavanceerd wapentuig naar Syrië heeft gebracht. "We zijn vastberaden de Iraanse agressie in een vroeg stadium te stoppen. Zelfs als daar een conflict bij komt kijken. Liever nu dan later'', stelde de premier. "We willen geen escalatie, maar we zijn klaar voor alle scenario's.''

Drones

Iran geldt als een belangrijke bondgenoot van de regering van Syrië. De Iraanse militaire aanwezigheid in dat land is Netanyahu een doorn in het oog. Hij stelde dat de Iraanse Revolutionaire Garde onder meer aanvalsdrones, raketten en luchtdoelsystemen naar Syrië heeft overgebracht. "Landen die niet klaar waren om tijdig op te treden tegen moordlustige agressie, betaalden later een veel hogere prijs'', stelde de premier.

Franse president kritisch op Trump

De Franse president Macron liet de Amerikaanse president Trump vorige week weten dat hij het een slecht idee vindt als Trump de nucleaire deal met Iran zou opzeggen.

