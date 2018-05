Netanyahu claimt bewijs voor kernwapenprogramma Iran

De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nog steeds een kernwapenprogramma heeft. Ondanks de nucleaire deal die in 2015 werd gesloten met onder meer Amerika en de Europese Unie.

Netanyahu heeft op tv gezegd dat Israël bewijs heeft dat Iran heeft gelogen bij de ondertekening van de nucleaire deal met de zes wereldmachten en de EU in 2015.

De Islamitische Republiek Iran heeft volgens de Israëlische regeringsleider de ontwikkeling en productie van kernwapens overgebracht naar een geheime locatie en is gewoon doorgegaan. Hij liet een video zien die zijn verklaring zou ondersteunen.

Duizenden kopieën

Het archief over de ontwikkeling van een atoombom is opgeborgen in zware kluizen. Israël heeft duizenden kopieën van de daar opgeslagen documenten in handen gekregen en de informatie gedeeld met de Amerikaanse autoriteiten.

"De informatie uit deze persconferentie is niet nieuw", zegt Midden-Oosten-correspondent Olaf Koens. "Het is vooral bedoeld als voorzetje: Israël geeft aan, en de Verenigde Staten moet uiteindelijk de knoop doorhakken. Israël is faliekant tegen de deal die is gesloten tussen Iran, de EU en de Verenigde Staten. Donald Trump is dat ook. Hij noemde het de 'worst deal ever'."

President Donald Trump riep recent al af te willen van de overeenkomst met Iran en de sancties weer te verscherpen. Hij zal daar binnen twee weken een besluit over nemen. In een reactie zei hij vandaag herziening van het akkoord niet uit te sluiten.

'Ongefundeerde beschuldigingen'

Iran beloofde destijds alleen uranium te verrijken om aan de energiebehoefte te voldoen en voor wetenschappelijk onderzoek. De voorraad uranium zou volgens de deal voor een periode van vijftien jaar maximaal 300 kilo zijn.

Teheran verwierp op de Iraanse staatstelevisie de aantijgingen van Netanyahu als Israëlische propaganda. "Zijn opmerkingen zijn niet nieuw en zitten vol ongefundeerde beschuldigingen''.

Franse president kritisch op Trump

De Franse president Macron liet de Amerikaanse president Trump vorige week weten dat hij het een slecht idee vindt als Trump de nucleaire deal zou opzeggen.