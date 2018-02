Nederlandse advocaat aangeklaagd voor leugens over Russische inmenging VS

Het FBI-onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen heeft een onverwachte wending genomen. Onderzoeksleider Robert Mueller heeft de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan aangeklaagd voor het afleggen van valse verklaringen tijdens het onderzoek.

Van der Zwaan zou hebben gelogen over contact met de lobbyist Rick Gates. Gates was de rechterhand van Paul Manafort, de campagneleider van Donald Trump tijdens de presidentsverkiezingen.

Vandaag voor de rechter

In de aanklacht tegen de Nederlandse advocaat staat ook dat hij e-mails heeft gewist die de onderzoekscommissie had opgevraagd. Vandaag moet Van der Zwaan voor de rechter verschijnen in Washington DC.

"Liegen tegen de FBI, daar kan je voor vervolgd worden en dat gaat ook gebeuren", zegt correspondent Erik Mouthaan. "Hij wordt om 21.30 uur Nederlandse tijd voorgeleid en zal naar verwachting schuld bekennen."

Gelogen over ontmoeting

"Als advocaat was hij betrokken bij het land Oekraïne toen daar een pro-Russisch regime zat waar ook Trumps campagnebaas voor werkte", zegt Mouthaan. "De openbaar aanklager wilde daar meer over weten. Met name over contacten die Van der Zwaan had met iemand die mysterieus in de aanklacht wordt omschreven als 'persoon A'."

"Van der Zwaan zei dat hij voor het laatst in 2014 had gesproken met die persoon maar dat is volgens de aanklacht niet waar. Hij sprak die mogelijke verdachte in 2016 vlak voor de verkiezingen. Hij loog dus over dat contact, zegt Justitie. En zou zelfs e-mail gewist hebben die het OM wilde zien."

Manafort en Gates werden al in oktober vorig jaar aangeklaagd door Robert Mueller, die het onderzoek naar de Russische inmenging leidt.

Zijn advocatenkantoor ontsloeg hem vorig jaar. Verklaring Skadden, Arps, uit NY Times: "The firm terminated its employment of Alex van der Zwaan in 2017 and has been cooperating with authorities in connection with this matter.” — Erik Mouthaan (@erikmouthaanRTL) 20 februari 2018

Van der Zwaan is getrouwd met de dochter van een Russische oligarch die banden zou hebben met het Kremlin.

Wat onderzoekt de FBI precies?

Eerdere video over het FBI-onderzoek, toen verschillende oud-campagnemedewerkers zich moesten melden bij de FBI. Correspondent Erik Mouthaan legde uit waarom.

