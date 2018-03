Natuurkundige Stephen Hawking (76) overleden

Professor Stephen Hawking is overleden. Hij is 76 jaar oud geworden. De in Oxford geboren astrofysicus leed aan de neurologische ziekte ALS.

In een verklaring laat de familie weten diepbedroefd te zijn. "Hij was een groot wetenschapper en een buitengewone man wiens werk en nalatenschap nog vele jaren zullen voortleven. Zijn moed en volharding, samen met zijn genialiteit en humor, inspireerden mensen over de hele wereld."

JUST IN: Professor Stephen Hawking has died, spokesperson for the family says. pic.twitter.com/DncfApuXNw — Evan McMurry (@evanmcmurry) 14 maart 2018

De wetenschapper kon door zijn ziekte uitsluitend met een spraakcomputer communiceren en zat al tientallen jaren in een rolstoel. De aandoening ALS werd vastgesteld in 1963, toen hij 21 jaar oud was. Artsen gaven hem toen nog hooguit twee jaar te leven.

Briljante geest in verlamd lichaam: Stephen Hawking (76) overleden

Hawking leed aan de spierziekte ALS. Hij bracht een groot deel van zijn leven door in een rolstoel, en sprak via een stemcomputer.

Zwarte gaten

Hawking hield zich bezig met zwarte gaten, het heelal en kosmologie. Hij publiceerde in 1988 het boek A Brief History of Time, in Nederland verschenen onder de titel Het Heelal. Daarin legde Hawking op een toegankelijke manier de volledige geschiedenis van het universum uit, vanaf de oerknal. Het boek werd een bestseller.

In Het Heelal hield Hawking nog rekening met het bestaan van God, maar in The Grand Design (2010) bleek dat hij daar niet meer in geloofde. Natuurwetten als de zwaartekracht verklaren de oerknal en het begin van ons heelal. "Het is niet noodzakelijk om naar God te wijzen om het universum in werking te zetten’’, schreef hij.

De ruimte in

In 2014 verscheen over het leven van Hawking de film The Theory Of Everything. Hij was geregeld te zien op tv – ook in programma's waarin je het niet zou verwachten. Zo verscheen hij een aantal keer in de populaire comedyserie The Big Bang Theory.

In maart vorig jaar werd bekend dat Hawking, als het er nog van zou komen, een ruimtereis had mogen maken: de Britse zakenman Richard Branson had hem een plek aangeboden op een van de toekomstige commerciële ruimtevluchten van Virgin Galactic. Daarmee zou voor de wetenschapper een droom zijn uitgekomen.

