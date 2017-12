NASA en Google ontdekken samen nieuwe planeet dankzij slimme software

De NASA heeft dankzij slimme software van Google twee nieuwe planeten ontdekt. Eén van de planeten bevindt zich in het zonnestelsel Kepler 90, waarvan we nu weten dat het evenveel planeten heeft als ons eigen zonnestelsel. Voor zover bekend is er geen ander zonnestelsel waarvoor dat ook geldt.

Het zonnestelsel lijkt op een wat compactere versie dan het onze. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat we leven zullen vinden op de nieuwe planeet. "De planeet, Kepler 90i, is er niet een die je graag zou willen bezoeken", zegt astronoom Andrew Vanderburg van NASA. Het is er namelijk ontzettend warm, wel 400 graden, doordat de planeet zo dichtbij zijn zon staat. Kepler 90i draait iedere twee weken om zijn zon heen en is ongeveer 30 procent groter dan de aarde. Het zonnestelsel is ruim 2500 lichtjaren verwijderd van het onze.

De andere planeet die ontdekt werd, is de zesde planeet in een ander zonnestelsel. Dat stelsel ligt 1000 lichtjaren van het onze af.

Machine learning

De ontdekking van de planeten is bijzonder omdat hij met machine learning is gedaan. De NASA had dankzij de Kepler-telescoop al ontzettend veel data van het zonnestelsel. Zo veel, dat het onmogelijk allemaal door mensen geanalyseerd kon worden.

Google heeft de data daarom met behulp van machine learning geanalyseerd. De software kan planeten ontdekken doordat de telescoop kort wat minder licht opvangt op het moment dat er een planeet voor een zon langskomt. De dipjes in de hoeveelheid licht zijn door mensen nauwelijks te herkennen in de enorme hoeveelheden data, maar software kan daar juist heel goed in zijn.

With the discovery of an 8th planet orbiting another star 2,500 light years away, we now have another solar system that ties ours for number of worlds! Learn about the #Kepler90 system: https://t.co/AcSamwh07g pic.twitter.com/S50CPwjfOm — NASA (@NASA) December 14, 2017

