Na acht jaar is het voorbij: Europa stopt met hulp aan Griekenland

Griekenland gaat op 20 augustus definitief uit het Europese noodprogramma. Het land krijgt een buffer van 15 miljard euro mee en schuldverlichting op langere termijn.

De maatregelen moeten privé-investeerders voldoende vertrouwen geven om weer met Griekenland in zee te willen gaan.

Toezicht

De Eurogroep (ministers van Financiën van de eurolanden) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vinden dat het land na acht jaar financieel weer op eigen benen kan staan, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen toezicht meer is. Er zal nog een aantal jaar scherp worden opgelet om ervoor te zorgen dat het niet van het rechte pad afdwaalt of maatregelen terugdraait.

Vanaf 2010 was er steun

Minister Wopke Hoekstra sprak na afloop van een 'afgewogen pakket'. De schuld wordt verlicht door looptijden van leningen met tien jaar te verlengen en zo'n 5 miljard euro in vervroegde aflossingen te steken.

De Grieken kregen in acht jaar geleden voor het eerst miljardensteun van de andere Eurolanden en van het IMF, toen bleek dat het land jarenlang zijn financiële problemen had verdoezeld. In één klap kon het land onmogelijk nog aan geld komen en een faillissement lag op de loer.

240 miljard

Vanaf dat moment ging het bergafwaarts. Uiteindelijk moest er drie keer een steunprogramma worden opgetuigd. Nu staat er een schuld open bij de Europese geldschieters en het IMF van bijna 240 miljard euro.

Nu komt daar nog een laatste keer geld bij, maar dan is het ook klaar. Al die hulp kreeg Griekenland niet voor niets: de afgelopen jaren moest het land keihard bezuinigen en hervormen.

Belastingcontroleurs in Griekenland:

Deze mannen proberen ervoor te zorgen dat het geld in Griekenland eerlijk wordt verdiend.