Ministerie VS tikt ambassadeur Hoekstra op de vingers, 'gaf fout beeld van Nederland'

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft toegegeven dat de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, een fout beeld van ons land heeft gegeven.

In 2015 zei Hoekstra dat er in Nederland no-gozones bestaan en dat hier politici in brand worden gestoken. De VS neemt nu afstand van deze uitspraken. Onderminister Steve Goldstein stelt dat Hoekstra spijt heeft.

Excuses aangeboden

"De ambassadeur heeft in 2015 fouten gemaakt en uitlatingen gedaan die hij niet had moeten doen. Dat realiseert hij zich", zegt Goldstein. "We hebben de ambassadeur duidelijk gemaakt dat hij door moet gaan om dit achter zich te laten. En hij begrijpt dat heel goed."

Goldstein verwijst ook naar de tweet van de ambassadeur in december. Daarin bood Hoekstra zijn excuses aan na een interview waarin hij eerdere uitspraken over onder meer no-gozones in Nederland ontkende.

Hoekstra werd woensdag op zijn eerste persconferentie meermaals gevraagd naar zijn uitspraken uit 2015. In eerste instantie verwees hij naar een eerdere verklaring, waarin hij zei dat 'te betreuren'. Maar toen de vraag door andere journalisten opnieuw werd gesteld, begon hij de vraag te negeren.

Zeer ongemakkelijke ontmoeting tussen ambassadeur en journalisten:

Pete Hoekstra, de nieuwe Amerikaanse ambassadeur, bezocht koning Willem-Alexander. Na zijn ontmoeting hield hij een persconferentie, maar weigerde de vraag te beantwoorden die elke journalist op zijn lippen voelde branden: 'Gelooft u echt dat in Nederland politici in brand zijn gestoken?"