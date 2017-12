Michail Saakasjvili nu wel opgepakt door Oekraïense geheime dienst

Ex-president van Georgië Michail Saakasjvili is opnieuw gearresteerd in Oekraïne. Eerder deze week werd hij na een arrestatie nog bevrijd uit handen van de politie door zijn aanhangers.

Afgelopen dinsdag wisten zijn aanhangers hem te bevrijden uit het politiebusje.

Gevangenis van geheime dienst

Dit keer gebeurde dat niet. Volgens een woordvoerder van Saakasjvili is hij inmiddels overgebracht naar een gevangenis van de geheime dienst.

Saakasjvili was president van Georgië tot 2013, daarna was hij op uitnodiging van Oekraïne anderhalf jaar gouverneur van een regio daar. Hij en de Oekraïense president Porosjenko waren toen bondgenoten, met name in de strijd tegen de Russische bemoeienissen op hun eigen landen.

Statenloos

Aan het einde van zijn periode in Oekraïne ontpopte hij zich als een criticus van president Porosjenko, die te weinig zou doen tegen de corruptie in zijn land. Zijn Oekraïnse nationaliteit, die hem bij zijn overstap 'cadeau' was gedaan, werd hem weer afgepakt. Zijn Georgische nationaliteit had hij al moeten inleveren toen hij voor Oekraïne koos. Sindsdien is hij stateloos.

Saakasjvili, die is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs, wordt ervan beschuldigd een criminele organisatie te steunen.

