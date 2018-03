Merkel kan door met coalitie, leden SPD zeggen 'ja'

De Duitse sociaaldemocratische SPD kan verder gaan met Angela Merkel. 66 procent van de leden heeft voor een regeringscoaltie gestemd met met de christendemocratische CDU/CSU.

De ongeveer 464.000 SPD-leden konden tot gisteren hun stembriefjes inleveren over een eventuele regeringsdeelname van hun partij. In totaal brachten 378.000 van de stemgerechtigden een stem uit. Ongeveer 120 vrijwilligers hebben in het SPD-hoofdkwartier in Berlijn, het Willy Brandt-Huis, tot zondagochtend de stemmen geteld.

Nu is het officieel: SPD-leden stemmen met 66% vóór coalitie olv Merkel. Opkomst 78,3%. pic.twitter.com/1oly3pJzLb — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) 4 maart 2018

Opsteker

De weg is nu vrij voor bondskanselier Merkel om na de langste formatieperiode in Duitsland ooit, op 14 maart in de Bondsdag de eed afleggen als regeringsleider. Het wordt dan haar vierde kabinet.

"Enige opluchting bij het partijbestuur van de SPD zal er wel zijn", zegt correspondent Jeroen Akkermans. "Twee derde van de leden staat achter de koers. Een minder duidelijke uitslag zou de tweedeling in de partij zichtbaarder maken. Dit wordt opgevat als opsteker."

De formatie in Duitsland duurde uitzonderlijk lang:

De weg naar het vierde kabinet-Merkel was een lastige. Jeroen Akkermans over de 'Hollandse toestanden' in Duitsland.