Massale vrouwenmarsen tegen Trump in Amerikaanse steden

De grootste bijeenkomsten waren in steden als Washington, New York, Chicago en Los Angeles. Trump trad vandaag precies een jaar geleden aan als president van de VS. In New York gingen volgens de burgemeester 120.000 mensen de straat op.

Vorig jaar werden de vrouwenmarsen een dag nadat Trump was geïnaugureerd gehouden, om te demonstreren voor mensenrechten, vrouwenrechten en rechten van minderheden.

In reactie op opmerkingen van Trump die velen als vrouwonvriendelijk bestempelden, groeiden de marsen vooral uit tot demonstraties tegen de nieuwe president.

Trump zelf twitterde gevat dat het 'een perfecte dag is voor vrouwen om een mars te houden'. Hij zegt dat vrouwen de mijlpalen van afgelopen jaren moeten vieren en dat de werkloosheid onder vrouwen op een historisch dieptepunt is.

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years!