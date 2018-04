Luchtvaart gewaarschuwd voor aanval op Syrië 'binnen 72 uur'

Luchtvaartmaatschappijen moeten voorzichtig zijn in het oostelijke deel van de Middellandse zee in verband met een mogelijke luchtaanval op Syrië. Daarvoor waarschuwt de Europese luchtverkeersleiding, Eurocontrol.

Eurocontrol zegt dat raketten in de komende 72 uur kunnen worden gebruikt en dat het mogelijk is dat radionavigatieapparatuur wordt verstoord.

"Bij de planning van vluchten in het oostelijk Middellandse Zee/Nicosia moet rekening worden gehouden met de situatie", schrijft het agentschap, zonder de oorsprong van mogelijke bedreigingen te specificeren.

Vergeldingsactie

De VS en andere westerse mogendheden overwegen een militaire vergeldingsactie op Syrië als reactie op de dodelijke gifgasaanval in de Syrische stad Douma. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven.

De stad Douma is het laatste bolwerk van Syrische opstandelingen bij de hoofdstad Damascus. Het ligt voortdurend onder vuur van het Syrische leger. Hulpverleners hebben gestikte mensen in hun woningen gevonden. In het ziekenhuis liggen overlevenden, velen hebben veel last van ademnood.

