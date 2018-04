Luchtaanval op vliegveld Syrië, VS ontkent achter aanval te zitten

Een militair vliegveld in de buurt van de Syrische stad Homs is onder vuur genomen. Volgende de staatstelevisie was de luchthaven doelwit van meerdere raketten en zijn bij de aanval doden en gewonden gevallen.

De Syrische luchtafweer haalde acht raketten uit de lucht. Syrische media berichten over meerdere explosies en vermoeden dat de Verenigde Staten achter de aanval zitten.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt in een reactie dat de VS geen luchtaanvallen uitvoert op Syrische doelen. "We houden de situatie wel in de gaten en doen ons best om degene die chemische wapens gebruikt - in Syrië of elders - verantwoordelijk te houden", staat in een verklaring.

Vergelding voor gifgasaanval

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde met vergeldingsactie als zou blijken dat de Syrische regering chemische wapens heeft gebruikt. Volgens hulporganisaties zijn zaterdag tientallen mensen gedood door een gifaanval in Douma.

Hulpverleners vonden gestikte mensen in hun woningen. In het ziekenhuis liggen overlevenden, velen hebben veel last van ademnood. De Syrische regering ontkent chemische wapens te hebben gebruikt.

